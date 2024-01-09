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Diyarbakır’da kaybolan 68 yaşındaki vatandaş 30 saattir aranıyor

Diyarbakır’da kaybolan 68 yaşındaki vatandaş 30 saattir aranıyor

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde akrabasını ziyaret etmek için evinden çıkan 68 yaşındaki vatandaş, 30 saattir ekiplerin yoğun çalışmasıyla aranırken, kayıp şahsın telefonuna rastlandı.

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Merkez Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesinde dün saat 10.00 sıralarında akrabasını ziyaret etmek için evinden ayrılan Abdulrezak Kılınç’tan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kılınç’ın bulunması için bölgeye jandarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği’nden (ANDA) oluşan 36 kişilik ekip sevk edildi.
Ekiplerin arama çalışması 30 saati geride bırakırken, Kılınç’a ait cep telefonu kaybolduğu değerlendirilen bölgede bulundu.

Ekipler, Dicle Nehri’nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 2 zodyak bot ve 2 dron ile arama çalışması yürütüyor.

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