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Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada 6 gram esrar, 24 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda haklarında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem başlatılan 2 şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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