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Balkonda kanlar içerisinde ölü bulundu! Görgü tanıkları konuştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balkonda kanlar içerisinde ölü bulundu! Görgü tanıkları konuştu

ANTALYA'da 37 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evin balkonunda kanlar içerisinde ölü bulundu. Polis ekipleri, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

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Olay, Kepez İlçesi Yeni Emek Mahallesi 2600 sokak üzerindeki 2 katlı apartmanın en üst katındaki balkonda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, balkonda bir kişinin kanlar içerisinde olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri, isminin Salih Ç. olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, şahsın vücudunun farklı noktalarının yanı sıra boyun kısmında bıçak izleri tespit etti.

Görgü tanıklarının sözlü ifadelerine de başvuran polis, Salih Ç.'nin kendini balkonda bıçakladığı beyanı sonrası intihar ihtimali üzerinde çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinin ardından Salih Ç.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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