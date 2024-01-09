BIST 7.746
DOLAR 29,94
EURO 32,79
ALTIN 1.958,90
HABER /  SPOR

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Abone ol

Süper Lig'in 16. haftası erteleme maçında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük konuk olacak olan Kayserispor, rakibini yenerek 3 puana uzanmak istiyor. Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yaparak tamamlayan Kayserispor saat 16.35’de havayolu İstanbul’a gidecek. Kayserispor’da ülkelerinin milli takımında bulunan Majid Hosseini, Julian Jeanvier ve Carlos Mane dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Yarın İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Fatih Karagümrük ile Kayserispor maçı saat 17.00’de başlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
Şüphe üzerine durdurulan kamyonda 60 kaçak göçmen yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan kamyonda 60 kaçak göçmen yakalandı
Uzman astrolog, ayın hallerine göre güzelliğin sırlarını anlattı
Uzman astrolog, ayın hallerine göre güzelliğin sırlarını anlattı
Balkonda kanlar içerisinde ölü bulundu! Görgü tanıkları konuştu
Balkonda kanlar içerisinde ölü bulundu! Görgü tanıkları konuştu
Azerbaycan'da yapılacak erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 adayın ismi kesinleşti
Azerbaycan'da yapılacak erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 adayın ismi kesinleşti
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ortadoğu'ya İsrail'i koruma ziyareti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ortadoğu'ya İsrail'i koruma ziyareti
Diyarbakır’da kaybolan 68 yaşındaki vatandaş 30 saattir aranıyor
Diyarbakır’da kaybolan 68 yaşındaki vatandaş 30 saattir aranıyor