Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Süper Lig'in 16. haftası erteleme maçında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük konuk olacak olan Kayserispor, rakibini yenerek 3 puana uzanmak istiyor. Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yaparak tamamlayan Kayserispor saat 16.35’de havayolu İstanbul’a gidecek. Kayserispor’da ülkelerinin milli takımında bulunan Majid Hosseini, Julian Jeanvier ve Carlos Mane dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



Yarın İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Fatih Karagümrük ile Kayserispor maçı saat 17.00’de başlayacak.