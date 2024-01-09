BIST 7.745
DOLAR 29,94
EURO 32,80
ALTIN 1.958,84
HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Abone ol

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından bazı ilçelerde eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı bazı ilçelerde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımız 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şüphe üzerine durdurulan kamyonda 60 kaçak göçmen yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan kamyonda 60 kaçak göçmen yakalandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Uzman astrolog, ayın hallerine göre güzelliğin sırlarını anlattı
Uzman astrolog, ayın hallerine göre güzelliğin sırlarını anlattı
Balkonda kanlar içerisinde ölü bulundu! Görgü tanıkları konuştu
Balkonda kanlar içerisinde ölü bulundu! Görgü tanıkları konuştu
Azerbaycan'da yapılacak erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 adayın ismi kesinleşti
Azerbaycan'da yapılacak erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 adayın ismi kesinleşti
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ortadoğu'ya İsrail'i koruma ziyareti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ortadoğu'ya İsrail'i koruma ziyareti
Diyarbakır’da kaybolan 68 yaşındaki vatandaş 30 saattir aranıyor
Diyarbakır’da kaybolan 68 yaşındaki vatandaş 30 saattir aranıyor
Sarıkamış’ta köy yoluna çığ düştü
Sarıkamış’ta köy yoluna çığ düştü
Kayıp iş adamının cesedi Samos’ta bulundu
Kayıp iş adamının cesedi Samos’ta bulundu
Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak iddiası! AK Parti son anda toplantıyı erteletti
Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak iddiası! AK Parti son anda toplantıyı erteletti