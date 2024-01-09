Bangladeş’te seçim sonuçları protesto edildi

Bangladeş’te binlerce kişi 7 Ekim’de gerçekleştirilen ve Başbakan Şeyh Hasina’nın partisi Awami Birliği’nin kazandığı seçimleri başkent Dakka’da protesto etti.

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Bangladeş’te halk genel seçimler için Pazar günü sandık başına gitti. Yeni hükümetin belirleneceği 12’nci genel seçimleri Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’nın partisi Awami Birliği, ülkedeki genel seçimleri üst üste dördüncü kez kazanmıştı. Hasina beşinci kez Başbakanlığa seçilirken, ülkede sular durulmuyor. Ülkedeki en büyük dini grup olan Bangladeş Cemaat-i İslami Hareketi destekçileri bugün bir kez daha seçimleri protesto etti. Başkent Dakka’da toplanan binlerce kişi seçimlerin iptal edilmesini ve Hasina’nın istifasını istedi. Yeni seçimlerin yapılmasını isteyen binlerce kişi, Hasina muhalifi sloganlar attı.

7 Ekim’de gerçekleştirilen seçim ana muhalefet tarafından boykot edilmişti. Ülke genelinde protestoların gerçekleştirilmesine neden olan seçimleri Şeyh Hasina’nın partisi Awami Birliği kazanmıştı.