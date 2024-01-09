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Sakarya'da 95 yaşındaki kadının korkunç ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da 95 yaşındaki kadının korkunç ölümü

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında meydana gelen yangında 95 yaşındaki kadın, yanarak hayatını kaybetti.

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Bayraktepe Mahallesi 7035. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde bulunan 95 yaşındaki Ayşe Kahveci ise yanarak feci şekilde can verdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yaşlı kadının evden çıkartılan cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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