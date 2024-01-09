Fenerbahçe dünyaca ünlü isimle anlaştı mı?

Fenerbahçe'nin Union Berlin'de oynayan İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile anlaştığı, futbolcunun yarın İstanbul'a geleceği iddia edildi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper takviyesi için son aşamaya geldi. Bundesliga ekibi Union Berlin'den ayrılmak isteyen Leonardo Bonucci ile bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin futbocuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

"Yarın İstanbul'a geliyor!"

Sport Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaştı" şeklinde bir paylaşım yaparken, ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Fenerbahçe'nin Bonucci'yi yarın İstanbul'a getireceğini iddia etti.

Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci’yi İstanbul’a getirmek için Union Berlin ile olan sözleşmesini feshetmesini beklediği, fesihten sonra uçuş planı yapılacağı öğrenildi.

Bonucci geçtiğimiz yaz Juventus ile yollarını ayırmış ve Alman takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Union Berlin'de 10 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 723 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.