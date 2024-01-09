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Yeniden Refah Partisi İstanbul'da kendi adayını mı çıkaracak?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'ye destek olan Fatih Erbakan'ın partisi Yeniden Refah'ın belediye seçimleri öncesi nasıl bir tavır alacağı büyük bir merakla bekleniyor. Hadi Özışık, Ak Parti ve İstanbul'u bekleyen tehlikeyi youtube kanalında değerlendirdi.

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde partilerinin "kilit rol" oynayacağını söyledi.

AK Parti ile anlaşma sağlanamaması halinde çoğu büyükşehir olan illerde de kendi adaylarını birer birer açıklayacağı konuşuluyor. Hepsini ve daha fazlasını bugün Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

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