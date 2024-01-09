BIST 7.746
DOLAR 29,94
EURO 32,79
ALTIN 1.958,90
HABER /  GÜNCEL

Cinsel istismardan aranıyordu, 12 yıl sonra yakalandı

Cinsel istismardan aranıyordu, 12 yıl sonra yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunan ve 12 yıldır aranan şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, 12 yıl önce küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunan H.B. isimli şahıs 8 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bangladeş’te seçim sonuçları protesto edildi
Bangladeş’te seçim sonuçları protesto edildi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Yunanistan ve ABD'den ortak askeri eğitim
Yunanistan ve ABD'den ortak askeri eğitim
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Çanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
Şüphe üzerine durdurulan kamyonda 60 kaçak göçmen yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan kamyonda 60 kaçak göçmen yakalandı
Uzman astrolog, ayın hallerine göre güzelliğin sırlarını anlattı
Uzman astrolog, ayın hallerine göre güzelliğin sırlarını anlattı
Balkonda kanlar içerisinde ölü bulundu! Görgü tanıkları konuştu
Balkonda kanlar içerisinde ölü bulundu! Görgü tanıkları konuştu
Azerbaycan'da yapılacak erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 adayın ismi kesinleşti
Azerbaycan'da yapılacak erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 adayın ismi kesinleşti
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti