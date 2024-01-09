Asker konvoyunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, asker konvoyunda pompalı tüfek ile havaya ateş açan şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi’ndeki asker konvoyunda, C.S., yanındaki pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. İhbar üzerine konvoyunda inceleme yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.S.’yi, ateş açtığı pompalı tüfek ile birlikte yakaladı. Etrafta yapılan incelemede tüfeğe ait 4 adet boş kartuş ele geçirilirken, gözaltına alınan C.S., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.