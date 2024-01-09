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Fatih'te imamı bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Fatih'te imamı bıçaklayan saldırgan tutuklandı

İstanbul Fatih Camisi’nde imam ile bir vatandaşı bıçakladığı için gözaltına alınan Ö.S. tutuklandı. Zanlının daha önce "kasten yaralama" suçundan poliste kaydının bulunduğu belirlendi.

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İstanbul'da dün akşam Fatih Camisi’nde Ö.S. isimli kişi, slogan atmaya başladı.

Kendisini uyarmak için gelen Fatih Camisi imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralayan saldırgana içeride polis ve vatandaşlar müdahale etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı imam ve cemaat hastaneye kaldırıldı

Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırdı.

Saldırgan gözaltına alındı

Fatih Camisi'nde dün akşam meydana gelen saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.

Hastanedeki tedavisi bugün öğle saatlerinde tamamlanan Ömer Salgın saat 14.00 sıralarında tekrar Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Susma hakkını kullandı

Ancak avukatı aracılığı ile ifade vermek istemediğini belirten Ömer Salgın, "Susma" hakkını kullandığı belirtildi.

Zanlı, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklandı

Saldırgan, mahkemece adam öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

Babası ifade verdi

Öte yandan, şüphelinin babası Hüseyin S. de ifade işlemleri için Bursa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi.

İfadesinde oğlunun 2012'de evlenip 2019'da boşandığını, daha sonra bir evlilik daha yapıp eşinden ayrıldığı için sorunlar yaşadığını belirten Hüseyin S, son aylarda ise işlerindeki bozulma nedeniyle kendisini dini konulara verdiğini anlattı.

Yaralama suçundan kaydı bulunuyor

Yapılan araştırmada hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan zanlının adına 2028 yılına kadar kayıtlı av tüfeği ruhsatı bulunduğu öğrenildi.

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