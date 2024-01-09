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İstanbul Havalimanı 2024'e Avrupa'nın zirvesine yerleşti

İstanbul Havalimanı 2024'e Avrupa'nın zirvesine yerleşti

İstanbul Havalimanı, yeni yılın ilk haftasında günlük ortalama 1329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1248 uçuşla Amsterdam Schiphol ile 1230 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol) 1-7 Ocak tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1248 uçuşla Amsterdam Schiphol ile 1230 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

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