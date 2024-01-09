ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ziyaret

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 5. kez İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile bir araya geldi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu gezisi kapsamında İsrail'e gitti. Başkent Tel Aviv'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen Blinken, temaslarına devam ediyor.

Bakan Blinken, başkent Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile bir araya geldi.

Gündemde Gazze'deki durum, rehineler ve bölgede kalıcı çözüm gibi birçok mesele yer aldı.

Blinken ve Netanyahu görüşmesine ilişkin açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

ABD'nin İsrail'e desteği yinelendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Blinken’ın ABD’nin İsrail’e verdiği desteği bir kez daha teyit ettiği belirtilerek, Gazze Şeridi’nde sivillerin korunması ve altyapının zarar görmesinin engellenmesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Gazze'ye insani yardımlar konusu ele alındı

Görüşmede, esirlerin kurtarılmasına yönelik devam eden çabaların ele alındığını aktarılan açıklamada, ayrıca Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardımların da ele alındığı ifade edildi.

İki devletli ve kalıcı çözüm

Açıklamada, Bakan Blinken’ın iki devletli çözüm ve bölge için kalıcı, sürdürülebilir bir barışa yönelik desteğini yinelediği belirtildi.