BIST 7.736
DOLAR 29,92
EURO 32,77
ALTIN 1.950,19
HABER /  DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ziyaret

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 5. kez İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile bir araya geldi.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu gezisi kapsamında İsrail'e gitti. Başkent Tel Aviv'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen Blinken, temaslarına devam ediyor.

Bakan Blinken, başkent Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile bir araya geldi.

Gündemde Gazze'deki durum, rehineler ve bölgede kalıcı çözüm gibi birçok mesele yer aldı.

Blinken ve Netanyahu görüşmesine ilişkin açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

ABD'nin İsrail'e desteği yinelendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Blinken’ın ABD’nin İsrail’e verdiği desteği bir kez daha teyit ettiği belirtilerek, Gazze Şeridi’nde sivillerin korunması ve altyapının zarar görmesinin engellenmesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Gazze'ye insani yardımlar konusu ele alındı

Görüşmede, esirlerin kurtarılmasına yönelik devam eden çabaların ele alındığını aktarılan açıklamada, ayrıca Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardımların da ele alındığı ifade edildi.

İki devletli ve kalıcı çözüm

Açıklamada, Bakan Blinken’ın iki devletli çözüm ve bölge için kalıcı, sürdürülebilir bir barışa yönelik desteğini yinelediği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan'dan İsrail açıklaması
Suudi Arabistan'dan İsrail açıklaması
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İsrail basını: Netanyahu, partisinin kendisini devirmesinden endişeli!
İsrail basını: Netanyahu, partisinin kendisini devirmesinden endişeli!
Rizespor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Rizespor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
İzmir'de korkutan kaza! Konak-Bostanlı vapuru rotadan çıkarak karaya çarptı
İzmir'de korkutan kaza! Konak-Bostanlı vapuru rotadan çıkarak karaya çarptı
Antalyaspor deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti
Antalyaspor deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe dünyaca ünlü isimle anlaştı mı?
Fenerbahçe dünyaca ünlü isimle anlaştı mı?
Murat Kurum'dan MHP'ye ziyaret
Murat Kurum'dan MHP'ye ziyaret
Yeniden Refah Partisi İstanbul'da kendi adayını mı çıkaracak?
Yeniden Refah Partisi İstanbul'da kendi adayını mı çıkaracak?
Fatih'te imamı bıçaklayan saldırgan tutuklandı
Fatih'te imamı bıçaklayan saldırgan tutuklandı
Asker konvoyunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Asker konvoyunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Ümraniye Belediyesi ekipleri kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı
Ümraniye Belediyesi ekipleri kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı