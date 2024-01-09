İzmir'de korkutan kaza! Konak-Bostanlı vapuru rotadan çıkarak karaya çarptı

İzmir'de Konak-Bostanlı arasında sefer yapan vapurun kaptanı aniden rahatsızlandı.. Rotadan çıkan gemi, karaya çarparak durabildi.Abone ol
İzmir'de yaşanılan kazada faciadan dönüldü..
Akşam saatlerinde yaşanılan olayda, Konak-Bostanlı arasında sefer yapan vapurun kaptanı aniden rahatsızlandı..
Vapur rotadan çıktı, karaya vurdu
Kaptanın hakimiyetini kaybettiği vapur, rotadan çıkarak karaya çarptı.
Vapurda hasar meydana gelirken, içinde bulunan 80 yolcu büyük panik yaşadı.
Olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri, yolcuları ve fenalaşan kaptanı kurtardı.