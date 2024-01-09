BIST 7.736
DOLAR 29,92
EURO 32,72
ALTIN 1.952,04
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Fernando Santos, Beşiktaş maçını tribünden takip etti

Fernando Santos, Beşiktaş maçını tribünden takip etti

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, siyah-beyazlıların Rizespor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı tribünden izledi.

Abone ol

Beşiktaş, Süper Lig'de 16. haftanın erteleme mücadelesinde Rizespor ile kozlarını paylaştı.

Son dönemlerin çıkış yapan ekibi Rizespor'un ev sahipliğinde oynanan müsabakaya konuk ekip Beşiktaş, U19 takımının çalıştırıcısı Serdar Topraktepe yönetiminde çıktı.

Siyah-beyazlılarda ise göreve getirilen ve 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalanan yeni teknik direktör Fernando Santos takımın başında yer almadı.

Beşiktaş'ı tribünden izledi

69 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Fernando Santos, bugün gerçekleşen imza törenin ardından uçakla Rize-Artvin Havalimanına geldi.

Portekizli teknik adam kara yolu ile maçın oynanacağı Rize Stadı'na geçerek, karşılaşmayı tribünden izledi.

ÖNCEKİ HABERLER
2023 kayıt altına alınan en sıcak yıl oldu
2023 kayıt altına alınan en sıcak yıl oldu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Peş peşe açıklamalar! 3 ilimizde okullar tatil edildi
Peş peşe açıklamalar! 3 ilimizde okullar tatil edildi
Akşener: Biz bu partiyi yancılık yapmak için mi kurduk?
Akşener: Biz bu partiyi yancılık yapmak için mi kurduk?
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ziyaret
Suudi Arabistan'dan İsrail açıklaması
Suudi Arabistan'dan İsrail açıklaması
İsrail basını: Netanyahu, partisinin kendisini devirmesinden endişeli!
İsrail basını: Netanyahu, partisinin kendisini devirmesinden endişeli!
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti
İzmir'de korkutan kaza! Konak-Bostanlı vapuru rotadan çıkarak karaya çarptı
İzmir'de korkutan kaza! Konak-Bostanlı vapuru rotadan çıkarak karaya çarptı
Antalyaspor deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti
Antalyaspor deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe dünyaca ünlü isimle anlaştı mı?
Fenerbahçe dünyaca ünlü isimle anlaştı mı?
Murat Kurum'dan MHP'ye ziyaret
Murat Kurum'dan MHP'ye ziyaret