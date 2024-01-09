Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden 'Dilan Polat' açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği ve kendisine ayrıcalık tanındığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu" bildirdi.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama suçundan tutuklanmıştı. Tutuklandığı ilk günden bu yana psikolojik sorunlar yaşayan ve uzun yıllardır ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın, 11 gündür Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde olduğu ortaya çıkmıştı.

Başka bir tutuklu ile aynı odada kalan Dilan Polat'ın 24 saat gözlem altında tutulduğu açıklandı.

Cezaevine geri gönderildi

Polat, dün gece buradaki tedavisinin ardından yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yollandı.

Resmi açıklama geldi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden, yapılan açıklamada, Polat'ın "11 gündür hastanede olduğuna" ve "yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiğine" ilişkin haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Polat'ın rahatsızlığı dolayısıyla 5 Kasım 2023'ten sonra müteaddit defalar sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ifade edildi.

Taburcu edildi

Polat'ın 15 Aralık 2023'te hastalık gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık kurulu raporuna istinaden, 29 Aralık 2023'te Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, muayene sonucunda Polat'ın aynı gün hastaneye yatırıldığı ve tedavisinin tamamlanması üzerine dün taburcu edilerek ceza infaz kurumuna alındığı kaydedildi.

"Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddiaları gerçek dışıdır"

Polat'ın hastanede kaldığı sürede Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 83. maddesi hükmü gereği, ailesiyle bir defaya mahsus olarak 5 Ocak 2024'te kapalı görüşme yaptığı aktarılan açıklamada, "Tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği ve adı geçene ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlıdır." denildi.