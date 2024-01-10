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Fenerbahçe Beko bir ara 17 sayı geriye düştüğü maçta Partizan'ı farklı yendi

Fenerbahçe Beko bir ara 17 sayı geriye düştüğü maçta Partizan'ı farklı yendi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan ekibini 91-76 mağlup etti.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşma öncesinde Partizan forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu James Nunnally ve sarı-lacivertli takımın eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in isimleri anons edildi. İki isim, Fenerbahçe taraftarlarınca uzun süre alkışlandı.

Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, Fenerbahçe Beko'da Hayes-Davis 6 sayıyla, Partizan'da ise Caboclo 8 sayıyla öne çıkan isimler oldu: 8-8.

Sarı-lacivertli takım pota altında Sertaç Şanlı ve Guduric'le sayı üretirken, Partizan'da Punter ve Nunnally takımına katkı sağladı. Çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümü 12-12 eşitlikle geçilirken, Partizan üst üste 3 atakta 8-0'lık seri yakaladı: 12-20.

Periyodun bitimine 2 dakika kala Sırbistan ekibi farkı 13 sayıya kadar yükseltti: 16-29. İlk çeyrek, Sırbistan ekibinin 31-19'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyrek de ilk periyot gibi karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe Beko'da Dorsey ve Sestina'nın sayıları farkı 9 sayıya indirdi: 27-36.

Mola dönüşü taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, savunmadaki etkili oyunuyla devrenin bitimine 45 saniye kala farkı 4 sayıya düşürdü: 43-47.

Son atakta Hayes-Davis'in faul yaptığına karar verilirken, bu oyuncunun itirazı sonrasında teknik faul çalındı. Karşılaşmanın ilk yarısı Partizan'ın 48-43'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında pota altında etkili olan Fenerbahçe Beko, ilk 3 dakikalık bölümde farkı 1 sayıya indirdi: 50-51.

Ancak bu bölümde faul problemi yaşayan sarı-lacivertlilerde Motley, çeyreğin henüz başında dördüncü faulü nedeniyle kenara geldi.

Papagiannis'in ribaundlarda rakiplerine üstünlük kurduğu bölümde Fenerbahçe Beko, periyodun bitmesine 4 dakika 42 saniye kala Sestina'nın üç sayılık atışıyla skoru eşitledi: 55-55.

Molanın ardından savunmadaki sert oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, Guduric'in basketiyle çeyreğin bitimine 1 dakika 14 saniye kala öne geçti: 64-62.

Sarı-lacivertli takım, son periyoda 68-64'lük üstünlükle girdi.

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe de sert savunmasını sürdürerek başladı. Partizan, ilk 4 dakikalık bölümde sayı üretemezken, sarı-lacivertli takım isabetli dış atışlarla 12-0'lık seri yakalayarak skoru 80-64'e getirdi.

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 91-76'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla 12. galibiyetini elde ederken, Partizan ise 10. yenilgisini yaşadı.

Sarı-lacivertli takım bir sonraki maçında 11 Ocak Perşembe günü Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Milan Nedovic (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin, Sertaç Şanlı 4, Hayes-Davis 12, Pierre 4, Calathes 9, Motley 4, Papagiannis 2, Guduric 15, Yam Madar 3, Dorsey 24, Sestina 14, Tarık Biberovic

Partizan: Vukcevic, Punter 18, Nunnally 14, Dozier Jr. 4, Caboclo 13, Smith 11, Leday 1, Kaminsky 7, Trifunovic 5, Andjusic 3


1. periyot: 19-31

Devre: 43-48

3. periyot: 68-64

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