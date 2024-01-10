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Anıtkabir'de 'şeriat' sloganı, Fatih Camisi'nde imama bıçak! Bu ateş hepimizi yakar

Anıtkabir'de 'şeriat' sloganı, Fatih Camisi'nde imama bıçak! Bu ateş hepimizi yakar

Son günlerde ülkeyi karıştırmak için düğmeye basıldı. Provokasyon üzerine provokasyon denemesi yapılıyor. 'Şeriat' tartışmalarıyla Atatürkçü ve seküler kesim, camide imam bıçaklayarak muhafazakar kesim tahrik ediliyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 28 Şubat srecindeki "Anıtkabir" meczuplarını hatırlatıp uyardı: Bu ateş hepimizi yakar....

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Yerel seçimlere gidilirken provokasyonların düğmesine basıldığını belirten Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın provokasyonlarda aldığı tavrı hatırlatarak, "Provokasyon sezonunun açıldığı görülüyor. Birileri ülkemizi provokasyon ateşinin içine atmak istiyor. Bu ateş hepimizi yakar." uyarısı yaptı. İşte Selvi'nin yazısından satır başları...

Meczup ya Anıtkabir’e ya da camiye gidiyor

- Biri Anıtkabir’de ortaya çıktı. Şeriat çağrısı yapıp, “Kahrolsun cumhuriyet” diye slogan attı.

- Fatih Camisi’ndeki ise tehlikeli çıktı. Ömer Salgın isimli saldırgan cami imamı Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem’i yaraladı.

- Bu memleketin meczubu ya Anıtkabir’e gidiyor ya da camiye...

Anıtkabir'de 'meczup' nöbeti...

- 28 Şubat sürecinde HBB-Tv’deydim. 10 Kasım’da Anıtkabir’deki yayınlar için bir canlı yayın ekibi oluşturur, bir de meczup ekibi kurardık. Bir kameraman ve muhabirden oluşan ekibin işi, tam saygı duruşu sırasında ortaya çıkacak olan meczubu çekmekti.

- Bizim günlerce süren resmi yazışmalarımız sonucunda akredite yaptırarak girdiğimiz Anıtkabir’e meczup nasıl giriyordu bir türlü anlamıyorduk. Ama her 10 Kasım’da meczubumuz ortaya çıkar, tam saygı duruşu sırasında şovunu yapardı. Sonra Ankara sokakları, "Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganları ile inlerdi.

Ümit Özdağ'ın takındığı tavır...

- Son dönemlerde ülkeyi karıştıracak provokatif paylaşımlara Ümit Özdağ sahip çıkıyor ya da onlar Zafer Partisi ve Özdağ ile ilişkili çıkıyor. Ankara Altındağ’da Suriyelilere yönelik saldırıdan bu yana Ümit Özdağ ve Zafer Partisi’nin ülkeyi iç savaşa sürükleyecek tehlikeli her türlü provokasyonun içinde olduğunu düşünüyorum.

Provokasyon sezonunun açıldığı görülüyor

- Ümit Özdağ ve Zafer Partisi başta olmak üzere iktidarı ve muhalefetiyle tüm partilerin, STK’ların, gazetecilerin, sosyal medya kullanıcılarının hatta ve hatta futbol kulüplerinin bu tür provokasyon karşısında süratle tavır alması gerekiyor.

- Çünkü provokasyon sezonunun açıldığı görülüyor. Birileri ülkemizi provokasyon ateşinin içine atmak istiyor. Bu ateş hepimizi yakar. O nedenle bu tür provokasyonlar karşısında kararlı ve net bir duruş sergilememiz gerekiyor.

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