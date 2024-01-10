Ekvador'da iç karışıklık! Kartel çete üyeleri baskın düzenledi

Ekvador'un en büyük çetelerinden Los Choneros'un elebaşı Jose Adolfo Macias Salazar hapishaneden kaçtı. Ülkede OHAL ilan edildi. Ordu sokağa inerken silahlı gruplar televizyon kanalları, liseler, üniversiteler gibi önemli kurumlara baskın düzenledi.

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Şiddet olaylarının tırmanışa geçtiği Güney Amerika ülkesi Ekvador'un en büyük çetelerinden Los Choneros'un elebaşı Jose Adolfo Macias Salazar'ın hapishaneden kaçmasının ardından ülkede 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, kararın ordunun firari elebaşının yerini tespitine ve isyan çıkan cezaevlerinde iç güvenliği sağlamasına olanak tanıyacağını vurgulayarak, "Ordunun eylemlerinde tüm siyasi ve hukuki desteğe sahip olması için olağanüstü hal kararnamesini az önce imzaladım" ifadesini kullandı.

23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, 'Fito' lakaplı çete elebaşı Jose Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını, bu kişilerin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Kararın ardından ülke karıştı

Yerel basına göre 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.

Ekvador Emniyet Birimi'nden yapılan paylaşımda polislerin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak" ifadesi kullanıldı.

Silahlı gruplar ayrıca televizyon kanalları, liseler, üniversiteler gibi önemli kurumlara baskın düzenleyerek çok sayıda insanı alıkoydu.

Canlı yayını bastılar

Ekvador televizyon kanalı TC'nin canlı yayını kapüşonlu ve silahlı kişiler tarafından basıldı, canlı yayında silah sesleri ve bağrışmalar duyulurken spiker ve çalışanlar yere yatırıldı.

Kapüşonlu kişilerden bazıları daha sonra yayın sırasında bazı çalışanlarla birlikte sahneden ayrılırken görüldü.

Canlı yayın kesilmeden hemen önce bir kişinin, "Polis yok" diye bağırdığı duyuldu.