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Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'den üzen haber geldi

Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'den üzen haber geldi

Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal, beyninde tümör olduğunu duyurdu. Güzel şarkıcı kötü haberi "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler" ifadelerini kullanarak takipçilerinden dua istedi.

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Geçtiğimiz yıl meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'den üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı Şimal sosyal medya hesabından beyin tümörü olduğunu duyurdu.

2021'in mayıs ayında meme kanserine yakalandığını duyuran Şimal, bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görmüş ve tedavi süresince 43 kiloya kadar düşen şarkıcı geçtiğimiz yıl kanseri atlatmıştı.

Yeniden eski hayatına dönen ve konserlerine başlayan Şimal aldığı kötü haber ile sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcı sosyal medya hesabından beyninde tümör tespit edildiğini söyledi.

"Maalesef bu sefer..."

Ünlü şarkıcı kötü haberi "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka." Ameliyat" dediler çok üzgünüm." sözleriyle duyurdu.

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