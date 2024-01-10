EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik şartı geliyor! İşte yeni emeklilik tablosu
EYT'nin ardından kademeli emeklilik müjdesi geldi. 2000- 2008 arası SGK girişi olanlar torba yasa maddelerinde erken emeklilik teklifi olup olmadığını merak ediyor. Erken emeklilik için yeni formüller masada. Peki kademeli erken emeklilik ne zaman yürürlüğe girecek, erken emeklilikten kimler faydalanacak?
EYT düzenlemesini kaçıran 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını bekliyor. 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını bekliyor. T
orba yasa ile çalışmanın yasalaşması bekleniyor. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. Peki kademeli emeklilik için şartlar ne olacak, prim günleri neler, kimler faydalanabilecek?
Kademeli emeklilik masada
Torba yasa düzenlemesi ile birçok düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Kademeli emeklilik için aranan şartların da masada olması bekleniyor. Kademeli prim sistemiyle birlikte, işe giriş tarihine göre belirlenen yaş şartını karşılayanlar kısmi emeklilik imkanından faydalanabilecek. Ancak, EYT'li olmayan sigortalılar için kademeli yaş şartı bulunuyor ve buradaki yaş şartı işe giriş tarihi ile belirleniyor.
8 Eylül 1999 öncesi sigortalılara yönelik Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, yaş şartı olmadan emeklilik fırsatı sunuyor. Yeni düzenleme ile 3 milyon vatandaşın bu haktan yararlanması öngörülürken, bu sayının 5 milyonu aşması bekleniyor.