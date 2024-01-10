EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik şartı geliyor! İşte yeni emeklilik tablosu

Kademeli emeklilik masada

Torba yasa düzenlemesi ile birçok düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Kademeli emeklilik için aranan şartların da masada olması bekleniyor. Kademeli prim sistemiyle birlikte, işe giriş tarihine göre belirlenen yaş şartını karşılayanlar kısmi emeklilik imkanından faydalanabilecek. Ancak, EYT'li olmayan sigortalılar için kademeli yaş şartı bulunuyor ve buradaki yaş şartı işe giriş tarihi ile belirleniyor.