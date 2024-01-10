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Bursa’da yağış sonrası yol çöktü : 4 araç hasar gördü

Bursa’da yağış sonrası yol çöktü : 4 araç hasar gördü

Bursa’da akşam saatlerinde etkisini gösteren yağış yolun çökmesine neden oldu. Park halindeki 4 araçta hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur sonrası Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Eğitim sokak üzerinde yolun sağ kısmında çökme meydana geldi. Park halindeki 4 otomobil ise çökme nedeniyle hasar aldı. Sesleri duyan vatandaşlar aşağı korku dolu anlar yaşarken, otomobillerinde meydana gelen zarar sonrası araç sahipleri durumu polise bildirdi. Polis, oluşabilecek muhtemel kazalara karşı yolu kapatırken, meydana gelen olayla ilgili tahkikat başlattı.

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