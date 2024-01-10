BIST 7.735
DOLAR 29,97
EURO 32,80
ALTIN 1.953,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı!

Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı!

Kars'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinden 1'i tutuklandı.

Abone ol

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekiplerince daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 3 parça halinde 225,46 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, suçtan elde edilen 3 bin 500 lira ve cam aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Önce direğe, sonra eve çarptı
Önce direğe, sonra eve çarptı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak!
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak!
Naci Görür'den Çorum'daki depreme ilişkin kritik açıklama!
Naci Görür'den Çorum'daki depreme ilişkin kritik açıklama!
Bursa'da bin 433 ağaç kesilmekten kurtuldu
Bursa'da bin 433 ağaç kesilmekten kurtuldu
İsrail lobisi ABD'nin saygın üniversitelerini nasıl dize getirdi? Fehmi Koru yazdı
İsrail lobisi ABD'nin saygın üniversitelerini nasıl dize getirdi? Fehmi Koru yazdı
Fenerbahçe Beko, yarın Bayern Münih'i konuk edecek
Fenerbahçe Beko, yarın Bayern Münih'i konuk edecek
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'den üzen haber geldi
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'den üzen haber geldi
Çin, yeni keşif aracını Ay'a yollamaya hazırlanıyor!
Çin, yeni keşif aracını Ay'a yollamaya hazırlanıyor!
Bursa’da yağış sonrası yol çöktü : 4 araç hasar gördü
Bursa’da yağış sonrası yol çöktü : 4 araç hasar gördü
O iki ilde hem büyük deprem hem patlama olacak Ahmet Ercan ezberleri bozdu
O iki ilde hem büyük deprem hem patlama olacak Ahmet Ercan ezberleri bozdu
SPK 8 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı
SPK 8 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı