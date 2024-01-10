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Naci Görür'den Çorum'daki depreme ilişkin kritik açıklama!

Naci Görür'den Çorum'daki depreme ilişkin kritik açıklama!

Çorum'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu sığ deprem KAF’a bağlı, Taşova-Çorum Fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor" dedi.

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çorum'un Mecitözü ilçesinde gece saat 00.43'te meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için..."

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, Ağcakoyun-Mecitözü/ Çorum’da 4,3 deprem oldu. Bu sığ deprem KAF’a bağlı, Taşova-Çorum Fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor. Sevgiyle."

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