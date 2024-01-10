BIST 7.735
DOLAR 29,97
EURO 32,80
ALTIN 1.953,09
HABER /  GÜNCEL

Önce direğe, sonra eve çarptı

Önce direğe, sonra eve çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kar yağışı sonrası yaşanan kazada otomobil önce direğe, ardından evin duvarına çarptı. Şans eseri kimse yaralanmazken, maddi hasar oluştu.

Abone ol

Kaza, Muratlı ilçesi Müsellim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kar yağışından dolayı kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki telefon direğine, ardından bir yer evinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle telefon direği savrulurken, evin duvarı da yıkıldı.
Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak!
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Naci Görür'den Çorum'daki depreme ilişkin kritik açıklama!
Naci Görür'den Çorum'daki depreme ilişkin kritik açıklama!
Bursa'da bin 433 ağaç kesilmekten kurtuldu
Bursa'da bin 433 ağaç kesilmekten kurtuldu
İsrail lobisi ABD'nin saygın üniversitelerini nasıl dize getirdi? Fehmi Koru yazdı
İsrail lobisi ABD'nin saygın üniversitelerini nasıl dize getirdi? Fehmi Koru yazdı
Fenerbahçe Beko, yarın Bayern Münih'i konuk edecek
Fenerbahçe Beko, yarın Bayern Münih'i konuk edecek
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'den üzen haber geldi
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'den üzen haber geldi
Çin, yeni keşif aracını Ay'a yollamaya hazırlanıyor!
Çin, yeni keşif aracını Ay'a yollamaya hazırlanıyor!
Bursa’da yağış sonrası yol çöktü : 4 araç hasar gördü
Bursa’da yağış sonrası yol çöktü : 4 araç hasar gördü
O iki ilde hem büyük deprem hem patlama olacak Ahmet Ercan ezberleri bozdu
O iki ilde hem büyük deprem hem patlama olacak Ahmet Ercan ezberleri bozdu
SPK 8 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı
SPK 8 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı