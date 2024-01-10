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Fatih Camisi imamını bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 500 bin lira!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Fatih Camisi imamı ile bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan Ömer S.'nin savcılıktaki ifadesinde, ticaretle uğraştığını ve aylık ortalama olarak 500 bin lira gelirinin olduğunu söyledi.

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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından Ömer S. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

tutuklanan Ö.S. ile ilgili sevk yazısında, camide gürültü yapması nedeniyle uyarılıp camiden çıkarılan şüphelinin, tekrar camiye girerek eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.

İfadesi ortaya çıktı

Öte yandan Ömer S.'nin (39) savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuklu olduğu öğrenilen şüpheli Ömer S. ifadesinde ticaretle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla herhangi bir sağlık problemim yoktur. Daha önce ailesel problemler yaşamıştım. 2 kez evlilik yaptım, son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Fatih Camii'ne de vakit namazları için giderdim. Son olarak ortağım ile eski eşimin ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde camide 'tekbir' getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Öfkemi imama yansıtmış olabilirim"

İfadesinin devamında söz konusu bıçağın kendine ait çakı olduğunu belirten şüpheli Ömer S., "Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dediği öğrenildi.

Saldırganın babası işleri kötüye gitmeye başladığını söylemişti

Olayın ardından Salgın'ın babası H.S. de ifadeye çağırıldı. Bursa'dan gelen baba H.S., polise verdiği ifadede oğlunun 2 kere evlenip boşandığını, bir süre önce işlerinin de kötüye gitmeye başladığını ve 1-2 ay önce dini konulara merak sardığını söylediği öğrenildi.

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