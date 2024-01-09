Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya "geçmiş olsun" telefonu

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.Kurum, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Usta'nın sağlık durumunu anlattı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Usta'yla telefonda konuşarak, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Camii'nde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan imam Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kurum, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Usta'nın sağlık durumunu anlattı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta'yla telefonda konuşarak, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta'nın sağlık durumuyla ilgili Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir'den de bilgi aldı. Özdemir, "Sayın Hocamızın durumu iyi. Dün bir bıçak yaralanması olmuş. Öldürücü yere gelecek şekilde saldırı olmuş. Yapılan ameliyat sonucu herhangi bir şey çıkmadı. Şu anda hocamızın durumu gayet iyi. Yarından itibaren normal servise alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Prof. Dr. Özdemir'e teşekkür etti.