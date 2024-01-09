BIST 7.819
DOLAR 29,93
EURO 32,82
ALTIN 1.955,32
MEDYA

TikTok rezaleti! Canlı yayınında eşine şiddet uyguladı! Kadın, kocasına kafa atarak kurtarabildi

TikTok rezaletlerinin sonu gelmiyor. TikTok'ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. TikTok'ta canlı yayın açtığı sırada eşi tarafından şiddete uğrayan kadın sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Genç kadın boğazına yapışan adama kafa atarak kurtulabildi.

TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada eşiyle anlaşmazlık yaşayan bir kadın canlı yayın açıkken şiddete maruz kaldı. Olay sırasında adam kadının boğazına yapışarak ensesinden sıkmaya başladı.

Canının acıdığını söyleyerek adama bırakması için yalvaran kadın kurtulmak için çareyi adama kafa atmakta buldu. Burnunu aldığı darbe sonrası kadına gösterdiği fiziksel şiddeti sona erdiren erkek daha sonra şiddetine sözlü olarak küfürlerle devam etti.

O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayı canlı yayında izleyen pek çok kişi 'Abi yapma' diyerek duruma tepki gösterdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
 Ankara’da çevreye rahatsızlık veren grup ile polis arasında arbede çıktı
 Ankara’da çevreye rahatsızlık veren grup ile polis arasında arbede çıktı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Keskin nişancı Türk askeri bin metreden hedefi 12'den vurdu görüntüler sosyal medyada viral oldu
Keskin nişancı Türk askeri bin metreden hedefi 12'den vurdu görüntüler sosyal medyada viral oldu
Taksiciler zammı beğenmedi, UKOME binasına taş ve sopalarla saldırdı! İşte o anlar...
Taksiciler zammı beğenmedi, UKOME binasına taş ve sopalarla saldırdı! İşte o anlar...
Nevşehir'de ölümden saniyelerle kurtuldular o anlar kamerada
Nevşehir'de ölümden saniyelerle kurtuldular o anlar kamerada
Önce yayaları ezdi sonra iş yerine daldı! İzmir'deki kamyonet dehşeti kamerada
Önce yayaları ezdi sonra iş yerine daldı! İzmir'deki kamyonet dehşeti kamerada
Beton pompasının üstüne uzanıp adeta ölüme meydan okudu
Beton pompasının üstüne uzanıp adeta ölüme meydan okudu
Esenyurt'ta minibüste şoke eden görüntü: Anne ve çocuğu yerde yuvarlandı
Esenyurt'ta minibüste şoke eden görüntü: Anne ve çocuğu yerde yuvarlandı
27 ilde "Kalkan-7" operasyonu: 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı
27 ilde "Kalkan-7" operasyonu: 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı
Yeni modelden ilk görüntü geldi! TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
Yeni modelden ilk görüntü geldi! TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
Murat Kurum AK Parti İstanbul adayı oldu Kurum'un ismi böyle anons edildi
Murat Kurum AK Parti İstanbul adayı oldu Kurum'un ismi böyle anons edildi
Çember-10 operasyonunda 4 bin 853 firari yakalandı
Çember-10 operasyonunda 4 bin 853 firari yakalandı