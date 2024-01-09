TikTok rezaleti! Canlı yayınında eşine şiddet uyguladı! Kadın, kocasına kafa atarak kurtarabildi

TikTok rezaletlerinin sonu gelmiyor. TikTok'ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. TikTok'ta canlı yayın açtığı sırada eşi tarafından şiddete uğrayan kadın sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Genç kadın boğazına yapışan adama kafa atarak kurtulabildi.

TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada eşiyle anlaşmazlık yaşayan bir kadın canlı yayın açıkken şiddete maruz kaldı. Olay sırasında adam kadının boğazına yapışarak ensesinden sıkmaya başladı.

Canının acıdığını söyleyerek adama bırakması için yalvaran kadın kurtulmak için çareyi adama kafa atmakta buldu. Burnunu aldığı darbe sonrası kadına gösterdiği fiziksel şiddeti sona erdiren erkek daha sonra şiddetine sözlü olarak küfürlerle devam etti.

O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayı canlı yayında izleyen pek çok kişi 'Abi yapma' diyerek duruma tepki gösterdi.