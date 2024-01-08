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Taksiciler zammı beğenmedi, UKOME binasına taş ve sopalarla saldırdı! İşte o anlar...

İSTANBUL'da taksi ücretlerine yüzde 28.09 zam geldi. İstanbul’da bir grup taksici, hem taksi zamlarını beğenmediği hem de 8+1 taksiye dönüştürülen araçlarını müşteri bulamadıkları için 4+1’e çevrilmesi teklifi reddedildiği için UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu.

İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs ve servis ücretlerine zam yapıldı. Toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi, minibüs, servis ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam yapıldı. Taksi indi-bindi ücreti 90 liraya çıktı. İstanbul’da taksiciler tarifeye yapılan zammı yetersiz bularak UKOME toplantısının yapıldığı salonunu taşladı.

8+1 talebi karşılık bulmadı...

Toplantı salonunun önünde toplanan minibüsten 8+1 taksiye dönüştürülen taksiciler, müşteri bulamadıkları için araçlarının 4+1’e dönüştürülmesi taleplerinin yerine getirilmemesini protesto etti. Binaya taşlı saldırıda bulunan gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Bazı protestocular gözaltına alındı.

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