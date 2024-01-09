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İstanbul'da tuvalet ücreti 50 TL oldu! Fiyatı gören vatandaş, tuvaletini yapmaktan vazgeçiyor...

İSTANBUL'da tuvalet ücreti 50 TL oldu... Evet yanlış okumadınız... Bakırköy'deki Aqua Florya AVM'de tuvaleti kullanmak isteyen müşteriler 50 TL ödemek zorunda. Bir vatandaşın "Duş da alabiliyor muyuz" başlıklı videosu sosyal medyayı salladı...

İstanbul'da tuvalet ücretini gören adam tuvaletini yapmaktan vazgeçti. Aqua Florya AVM'de tuvalete girmek isteyen genç adam, tuvalet ücretini görünce o anları kameraya aldı. O video "Duş da alabiliyor muyuz" başlığıyla sosyal medyada TT oldu...

Aqua AVM'de tuvalet ücretinin 50 TL olduğu görülürken, o anları paylaşan vatandaşın "Tuvaletin fiyatına bakar mısınız? 50 TL... Şaka gibi... Tuvaletimi yapmaktan vazgeçtim" sözleri dikkat çekti. 

2015 yılında açıldığında 1.5 liraydı!

İstanbul'da Florya'daki alışveriş merkezinde müşterilerine VIP hizmet veren tuvalet, Avrupa'da 200 şubesi bulunan Hollandalı bir şirket tarafından 2015 yılında açıldı. 

Türkiye'de tek şubesi bulunan ve lüks hizmet konseptiyle işletilen tuvaletin kadın kısmında özel makyaj aynası ve kadınlara özel ürünlerin satıldığı bir nokta da bulunuyor.

 İlk açıldığında 1.5 lira ücret belirlenen tuvaletin  ücreti Mart 2023'te 25 liraydı. O tuvaletin bugün 50 liraya yükseldi. 

20 saniye ilerisinde ücretsizi var

AVM'de 6, aynı katta 2 ücretsiz tuvalet olmasına rağmen müşterilerin kendilerini tercih ettiğini söyleyen Sacettin Gür, geçtiğimiz yıl da tuvaletin gündem olması üzerine "Genelde hijyene önem veren insanlar içeri giriyorlar. Bazıları başta serzenişte bulunabiliyor ama çıktıları zaman teşekkür ediyorlar. Hemen bize 20 saniye yürüme mesafesinde bir ücretsiz tuvalet olmasına rağmen insanların bizi tercih etmesi bizleri gururlandırıyor" demişti. 

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