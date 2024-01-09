İstanbul'a kar yağmaya başladı! Orhan Şen 'bugün kar yağmaz' demişti! Yerler beyazladı...

Meteoroloji ve AKOM'un peş peşe uyardığı İstanbul'da, sıcaklıklarda yaşanan ciddi düşüşle birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Pro. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul'a kar yağışı olmayacağını söylemişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde yılın ilk karı yağmurla birlikte etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor. Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Sultangazi ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.

Beylikdüzü ilçesinde park halinde bazı araçların üzerinin kar tuttuğu görüldü. Hava Forum adlı sosyal medya hesabının paylaştığı görüntülerde ise Ataşehir'de karın hafif şekilde etkili olduğu görülüyor.

Sultangazi'de önce karla karışık yağmur yağdı. Ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Bazılarının yağıştan şemsiyelerle korunduğu görüldü. Bir vatandaş, "İnşallah yağış devam eder de barajlarımız su dolar. Herkese hayırlı olsun" dedi.

İstanbul genelinde cuma günü gece saatlerinden itibaren kar yağışı görülebilir

Prof. Dr. Orhan Şen, "Şu anda kuvvetli poyraz var İstanbul'da. Kuzey Ege'de ve Marmara'da etkili olacak bu poyraz. Zaman zaman fırtına şeklinde esecek. saatteki hızı 70 kilometreyi aşabilecek. Cuma akşamı gelebilecek yeni bir sistem var. Cuma günü gündüz sıcaklığı 4 dereceye kadar düşüp kar gelir. İstanbul içerisinde bu sistem kar yapacak. Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyinde, doğusunda etkili olacak. Buna İstanbul da dahil olmak üzere cuma ve cumartesi günü kar görebiliriz. Ayın 11'inde yağış doğu Anadolu'ya çekiliyor. 12'sinde yok ama 12'si akşamından itibaren bu sistem gelecek." dedi.