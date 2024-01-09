Aydos Tepesinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da beklenen kar yağışı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte etkili olmaya başladı. Kartal'da Aydos Tepesi ve çevresinde de kar yağışı etkisini gösteriyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bugün itibariyle etkili olmaya başladı. Hem Avrupa Yakasında hem de Anadolu Yakasında yer yer etkili olan kar yağışı, Anadolu Yakasının yüksek bölgelerinden olan Aydos Tepesi ve çevresinde de etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle Aydos'ta ormanlık alanlar ve yollar adeta beyaz örtü ile kaplandı.