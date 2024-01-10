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Polis şüphelileri yataklarından aldı

Polis şüphelileri yataklarından aldı

Merkezi Kocaeli’nde bulunan ülke genelindeki 12 ayrı ilde ikamet eden ve sahte satılık ilanlarla yaklaşık 7 milyonluk vurgun yapan 43 kişi polisin şafak baskını ile gözaltına alındı. Aydın İncirliova merkez ve Acarlar mahallesinde de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 3 kişinin alınarak Kocaeli’ne götürüldüğü öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre; E-ticaret sitelerine koydukları sahte ilanlarla aralarında depremzedelerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi kandırarak kaparo, kargo bedeli, sigorta ve nakliye ücreti gibi bahanelerle çok sayıda kişiyi dolandıran şebekeyi takibe alan Kocaeli Emniyeti, gelen şikayetler üzerine şahısları takibe aldı. Bir süredir takip edilen şebeke üyelerine yönelik Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla operasyon başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi sabaha karşı 12 ilde kimlik ve ikametleri belirlenen 43 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği Kocaeli merkezli operasyon kapsamında Aydın’da da 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlendiği öğrenildi.

Yataklarından alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Aydın’dan alınarak Kocaeli Emniyeti’ne götürülürken olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Bu arada şebekenin kısa sürede e- ticaret ve ilan platformlarına piyasa değerinin altına konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi sahte satılık ilanları yükleyerek satış yaptıkları kişilerden kaparo, kargo, nakliye ve sigorta bedeli gibi adlar altında toplamda 7 milyon 369 bin 713 TL tutarında dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

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