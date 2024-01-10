BUDO'nun bugünkü seferleri iptal

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin (BUDO) bugünkü seferleri kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Abone ol
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün bugünkü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.