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Kamyon şoförü seyir halindeyken kalp krizi geçirerek öldü!

Kamyon şoförü seyir halindeyken kalp krizi geçirerek öldü!

Afyonkarahisar’da seyir halinde iken kalp krizi geçirerek orta refüje çıkan kamyon şoförü kaldırıldığı hastaneden tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

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Olay Evciler ilçesine bağlı Gökçek köyü yakınlarında meydana geldi. 64 yaşındaki sürücü Ö.A., 03 ACK 432 plakalı kamyon ile seyir halindeyken kalp krizi geçirerek orta refüje girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Evciler Devlet Hastanesine sevk edilen sürücü tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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