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İstanbul’da sosyete dünyasına uyuşturucu satan avukat suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da sosyete ve magazin dünyasına uyuşturucu temin eden biri avukat iki şüpheli düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Avukat olmasından dolayı polis uygulaması ve kontrollerinde görevi sebebi ile kimliğini gösterip aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket eden şüphelinin, ünlü eğlence mekanlarına takılan sosyetenin önde gelen isimlerine uyuşturucu sattığı belirlendi.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da Beşiktaş, Şişli, Cihangir, Nişantaşı ve Beyoğlu’ndaki sosyetik gece kulüplerine uyuşturucu satan biri avukat 2 şüphelinin izini sürdü.Polis şebekenin ünlü müşterilerinin de olduğu bilgisini aldı. Sosyetenin torbacılığını yapan avukat U.G. ile S.A. adlı iki kişiye yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Emniyet güçleri, ünlü gece kulüplerine uyuşturucu temin eden avukat U.G. ve beraberindeki S.A.’yı teknik ve fiziki takip altında tuttu. Şüphelilerin her adımını izleyen ekipler, ağırlıklı olarak magazinsel ve lüks tabir edilen kesimlerin bulunduğu semtlerde uyuşturucu madde satışı yapan, meslek kimliğinden dolayı polis uygulaması ve kontrollerinde aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket eden U.G. ile S.A.‘nın yakalanması için operasyonun düğmesine bastı.

Yürütülen titiz ve detaylı saha çalışmaları neticesinde; U.G. ve birlikte hareket ettiği S.A. sosyete dünyasına uyuşturucu satarken suçüstü olarak 115 gram Skunk maddesi ile birlikte yakalandı. Avukat U.G.'nin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda ise çok sayıda fişek diye tabir edilen satışa hazır paketler halinde toplam 7 gram kokain, 14 kilo 690 gram skunk, bu maddeleri paketleme ve satışa hazır hale getirmede kullanılan hassas teraziler ve vakum makinesi ele geçirildi.

Yakalanan U.G. ve S.A. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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