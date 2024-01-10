Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! İstanbul için net tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.