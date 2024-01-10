Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! İstanbul için net tarih verildi
İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Bu soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için 8 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı geldi. İşte o tarih...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.
8 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.