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27 yaşındaki genç yem karma makinesine düşürek öldü!

27 yaşındaki genç yem karma makinesine düşürek öldü!

Afyonkarahisar’da yem karma makinesinin içine düşen 27 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti.

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Olay, Başmakçı ilçesi Yaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Şahin isimli genç hayvanlar için yem hazırlamak için makinenin üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Şahin makinenin içine düştü. Durumu gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri vücudunun yarısı makinenin içerisinde olan Şahin’e müdahale etti. Ancak Şahin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası talihsiz gencin cansız bedeni Başmakçı Belediyesi, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından makinenin içerisinden çıkarıldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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