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İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,49 arttı!

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,49 arttı!

Kasım ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,49 arttı, aylık yüzde 1,52 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,77 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 66,06 arttı, aylık yüzde 1,87 arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,55 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,38 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,73 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,91 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,15 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,94 arttı.

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