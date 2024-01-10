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Kadınlarda serviks kanserinin riskleri

Kadınlarda serviks kanserinin riskleri

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri farkındalık ayı etkinlikleri dahilinde Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerine eğitim düzenlendi.

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Düzce Sağlık Müdürlüğünün halkı bilgilendirme eğitimleri devam ediyor. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) birim sorumlusu Dr. Rabia Nurulzade tarafından Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine rahmim ağzı kanseri anlatıldı.

Nurulzade, kursiyerlere kanserde erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemleri, risk faktörleri, belirtiler, rahim ağzı kanserinin önemi, meme ve bağırsak kanseri, ücretsiz hizmet veren tarama noktaları ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) hakkında bilgiler verdi, kursiyerlerin soruları cevaplandırıldı.

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