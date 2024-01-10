Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 16. hafta erteleme maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, son karşılaşmasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek ligde 2 maç sonra 3 puan almıştı.

Ligde topladığı 18 puanla 17. sırada yer alan Samsun ekibi, küme düşme hattından uzaklaşmak için Trabzonspor'u yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Samsunspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında bulunan Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, bu maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlığı geçen Zeki Yavru'nun durumu, maç saatinde belli olacak.