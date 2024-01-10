İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, silahlı terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin haklarında deliller bulunan 6 şüpheli tespit edildi.
Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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