"Dünyanın en güçlü orduları" belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Çarpıcı yükseliş...

Listeye göre 2022'de 13. sırada yer alan Türkiye, 2023 başında 2 sıra yükselerek 11. sıraya çıktı. İlk üçte ise ABD, Rusya ve Çin bulundu. Son olarak alanında dünyanın en büyük otoritesi haline gelen ABD merkezli Global Firepower, 2024 listesini yayınladı. Geçtiğimiz yıl dünyanın en güçlü 11. ordusu olan Türkiye'nin listedeki yeri değişti.