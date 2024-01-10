"Dünyanın en güçlü orduları" belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Çarpıcı yükseliş...
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. ABD merkezli Global Firepower, her yıl olarak hazırladığı dünyanın en güçlü ordularını bu yıl da güncelledi. Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesinde Türkiye'nin yükselişi ise dikkat çekti.
Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2023 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaşmıştı.
Global Firepower'ın ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, toplamda 145 ülke yer almıştı. Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı.
Listeye göre 2022'de 13. sırada yer alan Türkiye, 2023 başında 2 sıra yükselerek 11. sıraya çıktı. İlk üçte ise ABD, Rusya ve Çin bulundu. Son olarak alanında dünyanın en büyük otoritesi haline gelen ABD merkezli Global Firepower, 2024 listesini yayınladı. Geçtiğimiz yıl dünyanın en güçlü 11. ordusu olan Türkiye'nin listedeki yeri değişti.