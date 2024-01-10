Lapseki’de kar yağışı nedeniyle göz gözü görmüyor

Çanakkale’de dün öğleden sonra başlayan ve devam eden kar yağışı Lapseki ilçesinde etkili oluyor. Fırtınayla birlikte tipi şeklinde yağan kar yağışı Çanakkale-Lapseki karayolunda ulaşımı da etkiliyor.

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Kar yağışı nedeniyle Lapseki-Çanakkale Karayolu üzerinde maddi hasarlı kazalar da meydana gelirken, Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Yoğun yağış sebebiyle il genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Meteorolojinin dün Çanakkale için verdiği kar ve fırtına uyarısı il merkezi başta olmak üzere ilçelerde de etkili oluyor. İl genelinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Kent merkezi sabah saatlerinde kısmen beyaza bürünürken, Eceabat, Gelibolu, Çan, Yenice, Bayramiç, Biga ve Lapseki ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Çanakkale-Lapseki karayolunda göz gözü görmüyor

Fırtına ve tipi şekilde yağan kar yağışı Lapseki ilçesinde de etkili olurken, Çanakkale-Lapseki karayolu ise beyaza büründü. Tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle Çanakkale-Lapseki karayolunda göz gözü görmüyor. Kar yağışı nedeniyle yolda zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Şehirlerarası yollarda Karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırırken; yetkililer, sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Yoğun yağış nedeniyle il genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.