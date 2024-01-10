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Bolu'nun yükseklerinde kar yağışı: Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bolu'nun yükseklerinde kar yağışı: Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, Kartalkaya Kayak Merkezi’nin kayak pistlerinde ise 1 metreye ulaştı.

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Bolu’nun yüksek kesimlerinde iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı’nda iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Özellikle sabah saatlerinde yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini kaybetti.

Öte yandan, Bolu’nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya Kayak Merkezi’nde de pistlerde yapay karlama takviyesiyle birlikte kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Hafif kar yağışının etkisini sürdürdüğü tatil merkezinde kayakseverler kayak keyfini sürdürdü. İstanbul ve Ankara arasında köprü görevi gören Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde ise kar yağışı etkisini kaybetti.

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