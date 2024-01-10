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Hyundai, Las Vegas'ta yeni şehir içi uçağını tanıttı!

Hyundai, Las Vegas'ta yeni şehir içi uçağını tanıttı!

Hyundai, tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te eVTOL S-A2 uçak konseptini tanıttı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Grubu'nun gelişmiş hava hareketliliği (AAM) şirketi Supernal, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te farklı bir elektrikli konseptinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen ve geleceğin hava mobilitesi olarak lanse edilen S-A2 adlı konseptin, pilot dahil 5 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor. Hyundai'nin mobilite yol haritasındaki en son kilometre taşını temsil eden konpset; güvenli, verimli ve uygun fiyatlı günlük yolcu hava yolculuğunu gerçekleştiriyor.

S-A2, CES 2020'de ilk kez tanıtılan vizyon konsept S-A1'i temel alarak yenilikçi olarak geliştirildi. Hyundai'nin havacılık ve uzay mühendisliği ile birlikte ortaklaşa geliştirdiği bu konsept, otomotiv endüstrisinin estetik tasarımını uçak ve helikopterlerin dinamikleriyle bir araya getiriyor.

Şehir içindeki insanları A noktasından B noktasına daha hızlı, güvenli ve uygun fiyatla taşımayı planlayan Hyundai, 2028'de resmi olarak pazara girmeyi hedefliyor.

eVTOL S-A2, ilk etapta 25 ila 40 mil arası menzille, daha çok küçük çaplı şehir içi taşımacılık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

Saatte 120 mil (193 kilometre) hız yapabilen S-A2'nin uçuş yüksekliği ise 1.500 feet (457 metre) olacak. Elektrikli tahrik mimarisine sahip olan aracın sekiz adet tamamen eğilebilen rotor pervaneleri bulunuyor. S-A2, en zor alanlarda bile rahatlıkla iniş ve kalkış yapabiliyor.

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