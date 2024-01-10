Eskişehir'de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı düşmeye devam edecek

Eskişehir'de kar yağışının devam etmesi beklenirken, hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı öngörülüyor

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Kütahya'nın güneybatı kesimleri dışında bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Bursa merkez ve kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, Eskişehir, Kütahya, Bilecik geneli ile Bursa'nın güney kesimlerinde ise genellikle kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi beklenirken, hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden, Bursa ve Kütahya çevrelerinde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Bursa'nın kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğu (Poyraz) yönünden bu akşam saatlerine kadar zaman zaman 40 ila 60 kilometre saat hızında kuvvetli eseceği değerlendiriliyor.