BIST 7.815
DOLAR 29,97
EURO 32,85
ALTIN 1.964,46
HABER /  DÜNYA

Hakime uçarak saldıran sanık 4 yıla mahkum edildi!

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde 3 Ocak'ta şartlı tahliye talebi reddedildiği için hakime saldırması sosyal medyada viral olan sanık Deobra Redden, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

The Hill'in haberine göre, geçen hafta çıkarıldığı mahkemede oturduğu sandalyeden fırlayarak Hakim Mary Kay Holthus'un bulunduğu kürsüye atlayan Redden, 8 Ocak'ta bu kez aynı hakimin huzuruna elleri eldivenli, zincire vurulmuş ve maskeli olarak çıkarıldı.

Hakim Holthus, birini darbettiği suçlamasıyla yargılanan ve 3 sabıkası bulunduğu belirtilen Redden'ı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Holthus, geçen hafta sanığın saldırısı nedeniyle duruşmanın kesintiye uğramasından önce vermeyi düşündüğü cezayı değiştirmediğini söyledi.

Hakime saldırısı viral olmuştu

Sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle 3 Ocak'ta yargılandığı davanın duruşması sırasında şartlı tahliye talebini reddetmesi üzerine, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakim Holthus'un bulunduğu kürsüye atlaması sosyal medyada viral olmuştu.

Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırmıştı.

Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirmişti.

Redden'ın cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti

Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, 3 sabıkası bulunan Redden, 2023'te bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.

Mahkeme sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen sanık Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.

Daha sonra sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'nun yükseklerinde kar yağışı: Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Bolu'nun yükseklerinde kar yağışı: Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Hyundai, Las Vegas'ta yeni şehir içi uçağını tanıttı!
Hyundai, Las Vegas'ta yeni şehir içi uçağını tanıttı!
Eskişehir'de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı düşmeye devam edecek
Eskişehir'de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı düşmeye devam edecek
Kim Jong-un'dan meydan okuma: Savaşa girmekten kaçmayacağız
Kim Jong-un'dan meydan okuma: Savaşa girmekten kaçmayacağız
5. kattan park halindeki aracın üzerine düştü
5. kattan park halindeki aracın üzerine düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde yıllar önce kocasıyla barışan kadından acı haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde yıllar önce kocasıyla barışan kadından acı haber
Şampiyon Mete Gazoz'un başarısının sırrı ortaya çıktı günde 600 ok atışı
Şampiyon Mete Gazoz'un başarısının sırrı ortaya çıktı günde 600 ok atışı
Yerel seçimlerde promosyon harcamaları 10 milyar TL'yi aşacak!
Yerel seçimlerde promosyon harcamaları 10 milyar TL'yi aşacak!
Lapseki’de kar yağışı nedeniyle göz gözü görmüyor
Lapseki’de kar yağışı nedeniyle göz gözü görmüyor
İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti, İlk duruşmada "yalan söyledim" dedi
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti, İlk duruşmada "yalan söyledim" dedi