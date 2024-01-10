FOX dizisi Yabani'ye öyle biri geliyor ki tüm dengeler değişecek

'Yabani' dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Nur Fettahoğlu, 'Güven'in eşi 'Özge' karakterine hayat vereceği dizide 20'nci bölümden itibaren yer alacak.

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Her salı akşamı FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Yabani' dizisi önümüzdeki sezon da yayın hayatına devam etmeyi planlıyor.

M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğunda oturduğu NTC Medya imzalı dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Muhteşem Yüzyıl'da Mahidevran Sultan, 'Aşkı Memnu'da Peyker, son olarak 'Darmaduman'da Beliz Servet karakterleriyle hafızalara kazınan Nur Fettahoğlu, 'Yabani' ile anlaştı.

Ünlü oyuncu dizide 'Güven'in eşi 'Özge Aydın' karakterine hayat vererek hikayeye dahil olacak. 20'nci bölümden sonra dizide yer alacak olan 'Özge' karakteriyle Neslihan’a (Dolunay Soysert) dişli bir rakip gelecek.

Yabani’ye daha sonra bir de erkek karakterinin de katılacağı öğrenildi.